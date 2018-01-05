MERSİN, () MERSİN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, kaçakçılara göz açtırmadı. 4 Ocak günü, merkez Akdeniz ilçesindeki Çay Mahallesinde TIR parkı içerisinde operasyon yapan ekipler, F. Ö. isimli şahıstan 3 bin 300 litre markırsız kaçak motorin, M.A.isimli şahıstan 85 kilo nargile tütünü ve A.B. isimli şahıstan 100 paket 90 kilo kaçak çay ele geçirdi. Ürünlere el konurken, şüpheliler gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) Mersin emniyeti kaçakçılara göz açtırmadı
MERSİN, () MERSİN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, kaçakçılara göz açtırmadı. 4 Ocak günü, merkez Akdeniz ilçesindeki Çay Mahallesinde TIR parkı içerisinde operasyon yapan ekipler, F. Ö. isimli...
05 Ocak 2018 Cuma 12:13
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