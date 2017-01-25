MERSİN, () - MERSİN'de Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde 22 ayrı operasyon yaptı. Çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 19 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Narkotim ekiplerince 16-22 Ocak döneminde 22 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 26 kilo esrar, 35 gram eroin, bin 950 captagon ile bin 279 paket kullanımı izne tabi ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 37 şüpheliden 19'u sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber) Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
MERSİN, () - MERSİN'de Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde 22 ayrı operasyon yaptı. Çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 19 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'nden...
25 Ocak 2017 Çarşamba 13:17
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