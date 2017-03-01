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(Görüntülü Haber) Mersin'de torbacı operasyonu: 13 gözaltı

Mustafa İNSAN/MERSİN, ()-MERSİN'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının 3'ü tutuklandı 10'u serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...

Mustafa İNSAN/MERSİN, ()-MERSİN'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının 3'ü tutuklandı 10'u serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bölgeye zırhlı araç desteği ile operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Damlarda, merdiven boşlukları ve çatıları narkotik köpeği ile birlikte didik didik arayan ekipler, 142 paket esrar ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı, 10 kişi ise serbest bırakıldı.

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