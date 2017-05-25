(Görüntülü Haber) Mersin'de sahte altın atölyesine baskın

Mustafa İNSAN / MERSİN () - MERSİN'de sahte altın üretimi yapıldığı iddiasıyla bir atölyeye düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda satışa hazır sahte ziynet eşyası ele geçirildi. Mersin polisi, merkez Yenişehir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sahte altın üretimi yapıldığı yönünde bir ihbar aldı. Belirlenen adrese operasyon yapan polis, altın atölyesinde yapılan aramada çok sayıda sahte ziynet eşyası, sahte altın üretiminde kullanılan bakır malzeme, altın ayar suyu, mihenk taşı, çok sayı altın patent damgası, altın işlemede kullanılan alet ve makineler ele geçirdi. Sahte altın operasyonu ile ilgili Ü.Ö., S.A., A.Ö. ve H.S.B. gözaltına alındı. Sahte altınların bir çok kuyumcuya satıldığı belirlenirken, sorgulamaları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.