Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı

(Görüntülü Haber)Mersin'de PKK/KCK operasyonu

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlenerek bir süre önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, PKK/KCK adına...

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlenerek bir süre önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri belirlenen zanlılara yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonlarda, 'terör örgütünün propagandası', 'terör örgütü adına sözde kent ve mahalle komisyonlarda faaliyet yürütmek', 'örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek' iddialarıyla 60 kişi yakalandı. Sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 60 kişiden 26'sı, geçtiğimiz hafta adliyeye sevk edilmiş, bu kişilerden 6'sı tutuklanırken, 20'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Bugün sorgulamaları tamamlanan ve aralarında 3 kadının da bulunduğu 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 11 kişinin sorgulamalarının devam ettiği bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.