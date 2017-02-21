(Görüntülü Haber) Mersin'de park halindeki 2 otomobil ateşe verilerek yakıldı

Mustafa İNSAN /MERSİN () MERSİN'de park halindeki iki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek yakıldı. Olay, gece saat 02.30 sıralarında merkez Toroslar İlçesi, Halkkent Mahallesi 2586 Ada'da meydana geldi. Park halinde bulunan 2 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede ise araçların üzerine benzin dökülerek yakıldığını belirlenmesinin üzerine zanlıların yakalanması için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.