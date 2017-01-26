(Görüntülü Haber) Mersin'de Madımak Şehitleri anıtına çirkin saldırı

MERSİN, () - MERSİN'in merkez Akdeniz İlçesi'ndeki Demokrasi ve Kardeşlik Parkı'nda yer alan Madımak Şehitleri anıtındaki isim plaketleri söküldü. Akdeniz Belediyesi, 4 Eylül 2014'de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Demokrasi ve Kardeşlik Parkı'nı vatandaşların hizmetine açtı. Park aynı zamanda 1993'te Sivas Madımak Oteli'nin yakılarak yaşamını yitirenler anısına Madımak Şehitleri Anıtı yapıldı. Anıta Madımak'ta yaşanan olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerine de yer verildi. Geçtiğimiz günlerde isimlerin bulunduğu plaketler kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerinden söküldüğü ortaya çıktı. Parka giderek anıtı inceleyen Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, yaşananlara tepki gösterdi. Kılavuz, anıtın barış ve kardeşlik adına yapıldığını belirterek şöyle dedi: "Yüreğinde, kin, nefret, hasetlik yer alan kişiler, anıtta yer alan isimleri sökmüşlerdir. Bu kişiler anıtta yer alan isimlere dahi tahammül edemiyorlar. Bunu yapan kişilerin şiddetle kınıyorum. En kısa zamanda bunu yapanların bulunması gerekmektedir. Saldırganların 33 isim tabelasından 27'sini sökülmüş. Ben inanıyorum ki Akdeniz Belediyesi isimleri sökülen Sivas şehitlerinin ismini en kısa zamanda takacaktır."