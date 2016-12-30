(Görüntülü Haber) Mersin'de kaçak otomobil operasyonu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde yurt dışından Türkiye'ye getirilerek sahte belgelerle satılmak istenen Gürcistan plakalı 4 lüks otomobil ele geçirildi. Araçları satmaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurt dışından getirilen lüks araçların il merkezi ve ilçelerde sahte belgelerle satılmak istendiği istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Erdemli İlçesi'nde 4 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. 4 Gürcistan plakalı lüks otomobil ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Araçlar Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilirken, soruşturma sürüyor.