MERSİN/ Ülkelerinde yaşanan savaş ortamlından kaçarak Mersin’e gelen Suriyeliler, ‘Gürültü yapmayın, uyuyacağım’ uyarısında bulunan 1 çocuk babası 24 yaşındaki Hanifi Hisak’ı, bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olaydan sonra büyük gerginlik yaşanırken, Suriyeli Aile’den 5 kişi gözaltına alındı. Polisin, bölgede yoğun önlemi devam ederken, cinayete neden olan Suriyeli gencin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
(Görüntülü Haber) Mersin' de gürültü kavgasında 1 çocuk babası Suriyeliler tarafından bıçaklanarak öldürüldü
MERSİN/ Ülkelerinde yaşanan savaş ortamlından kaçarak Mersin’e gelen Suriyeliler, ‘Gürültü yapmayın, uyuyacağım’ uyarısında bulunan 1 çocuk babası 24 yaşındaki Hanifi Hisak’ı, bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olaydan sonra...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 09:33
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