(Görüntülü Haber) Mersin' de gürültü kavgasında 1 çocuk babası Suriyeliler tarafından bıçaklanarak öldürüldü

MERSİN/ Ülkelerinde yaşanan savaş ortamlından kaçarak Mersin’e gelen Suriyeliler, ‘Gürültü yapmayın, uyuyacağım’ uyarısında bulunan 1 çocuk babası 24 yaşındaki Hanifi Hisak’ı, bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olaydan sonra büyük gerginlik yaşanırken, Suriyeli Aile’den 5 kişi gözaltına alındı. Polisin, bölgede yoğun önlemi devam ederken, cinayete neden olan Suriyeli gencin yakalanması için çalışmalar sürüyor.