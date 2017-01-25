(Görüntülü Haber) Mersin'de 'ByLock' kullanan 3 kişi tutuklandı
MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 'Bylock' kullandıkları saptanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen...
25 Ocak 2017 Çarşamba 16:21
MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 'Bylock' kullandıkları saptanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY'nin haberleşme ağı olarak 'ByLock' kullandığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kaçacaklık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 3'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.
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