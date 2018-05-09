Haber-Kamera MERSİN, ()MERSİN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 8 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Gece çalışmaları sırasında bir araçtan şüphelenen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları Serbest Bölge gişelerinde durdurdu. M. D.ve A. T.'nin araçlarında yapılan aramada 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaraların koltuk içleri, kaput ve lastik içerisine saklanması dikkat çekti. Aldığı bilgiyi değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Suriye uyruklu M. K. N.'nin evinde ise 1480 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Toplamda 8 bin 480 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulurken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber)MERSİN'DE 8 BİN 480 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Haber-Kamera MERSİN, ()MERSİN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 8 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Gece çalışmaları sırasında bir araçtan şüphelenen KOM...
09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:41
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