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(Görüntülü Haber) Mersin'de 3 otomobilin lastikleri çalındı

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de, park halindeki üç otomobilin lastikleri çalındı. Olay, merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Yusuf Kılıç Mahallesi'nde bulunan park halindeki 3 otomobilin lastikleri, gece saatlerinde...

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de, park halindeki üç otomobilin lastikleri çalındı. Olay, merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Yusuf Kılıç Mahallesi'nde bulunan park halindeki 3 otomobilin lastikleri, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Komşularının haber vermesi ile araçlarının yanına giden sahipleri kısa süreli şok yaşarken, 4 gün önce de Siteler Mahallesi'nde yaşanan aynı tip iki hırsızlık vatandaşları korkutmaya başladı. Araçların altına parke taşı koyup 4 lastiği çalan hırsızlık zanlılarını yakalama için çalışma başlatan ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Aracının başında çaresiz bekleyen 33 BVP 41 plakalı aracın sahibi Mustafa Kesen, "Gece 10 gibi arabamı park edip eve gittim. Sabah komşularımız eve geldi, arabama bakmamı söyledi. Aşağı inip arabama baktığımda lastiklerin çalındığını gördüm. Mahallemizde 2 aracın daha lastikleri çalınmış. Aracı görünce şok oldum. O an hiç bir şey düşünemedim. Sonra durumu polise bildirdim. Görünce çok üzüldüm. Cana geleceğine mala gelsin. Bu herkese ders olsun. Araçlarını koydukları yere dikkat etsinler. Bu ara hırsızlık çoğaldı. Bunu engelleyebilecek şekilde park etsinler" dedi. Son 1 haftada yaşanan çok sayıdaki hırsızlık, vatandaşlar da endişe yarattı.

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