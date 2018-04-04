MERSİN, () - MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda 173 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Doğu illerinden Mersin'e yüklü miktarda esrar getirildiği yönünde bilgi alan ekipler, Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Burada yapılan aramada, streç filmlere sarılı 173 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. 22 Mart'ta Trabzon'da ekip aracının dereye düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ayan'ın isminin verildiği operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) Mersin'de 173 kilo esrar ele geçirildi
MERSİN, () - MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda 173 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Doğu illerinden Mersin'e yüklü miktarda esrar getirildiği yönünde bilgi alan ekipler, Toroslar ilçesi Tozkoparan...
04 Nisan 2018 Çarşamba 11:10
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