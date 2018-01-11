(Görüntülü Haber)Mermeri "Koçbaşı" gibi kullanıp telefon bayisinin camını böyle kırdılar

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Fatih'te geçen hafta iki telefon bayiinde yaşanan soygun girişimi ve soygun güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan ilk olay Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Telefon bayii önüne gelen iki soyguncu yanlarında getirdikleri mermeri 'koçbaşı' gibi kullanarak kapı camını kırdı. Soygunculardan biri içeri girerken diğeri gözcülük yaptı. İçerideki soyguncu stantlardaki telefonları sökmeye başladığı anda yan taraftaki otelin görevlisi soygunu fark ederek bağırdı. MERMERLE KOVALADI Dışarıdaki bağrışmalar nedeniyle soygunu gerçekleştiremeden kaçmaya çalışan soyguncu kırık camdan çıkıp kaçarken soyguncuların camı kırmak için kullandığı mermeri yerden alan otel görevlisi onu kovalayarak mermeri üstüne attı. 77 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR İkinci olay Fatih Gençtürk Caddesi üzerinde bir telefon bayinde yaşandı. Maskeli üç soyguncu ilk olarak kapıyı zorladı. Kapı açılmayınca soygunculardan biri elindeki cisimle kapı camını kırdı. Çok hızlı hareket eden soyguncular stantlardaki 77 bin TL değerinde 21 cep telefonunu alarak dışarıda hazır bekleyen otomobile binerek kaçtı. Bu sırada elinde silah olan bir soyguncu kapıda bekledi. Tüm yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken polis her iki olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.