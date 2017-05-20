(Görüntülü Haber) Merhum kralın çiftliğinde yangın

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin merhum kralı Şeyh Zayed Bin Nahyan'a ait çiftlikteki müştemilatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Darıca Bayramoğlu Mahallesi'nde, 2004 yılında vefat eden Birleşik Arap Emirlikleri kralı Şeyh Zayed Bin Nahyan'a ait 80 dönümlük çiftlik içerisinde yer alan Pakistan uyruklu işçilerin kaldığı müştemilatta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Çiftlikte çalışan işçilerin de yardımıyla yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.



Binanın hasar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.