(Görüntülü Haber) Memurların bıçak da çekilen tartışması kamerada
ESKİŞEHİR'de Odunpazarı İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde görevli 2 memurun kurum bahçesinde bıçak da çekilen tartışması, güvenlik kamerasına yansıdı. Odunpazarı İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binası önünde...
31 Mart 2018 Cumartesi 17:34
ESKİŞEHİR'de Odunpazarı İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde görevli 2 memurun kurum bahçesinde bıçak da çekilen tartışması, güvenlik kamerasına yansıdı. Odunpazarı İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binası önünde geçen 23 Mart'ta meydana gelen olayda, E.E. adlı memur, kurum bahçesinde bir arkadaşı ile yürüyen ve daha önce bahçe düzenlemesi konusunda tartıştığı A.D.'yi, arkasından giderek durdurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, belinden bıçak çıkaran E.E., durdurduğu A.D. ile tartıştı. Biri koltuk değnekli olan memurlar araya girerek, E.E. ile A.D. arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesini önledi. Kendisine bıçak çekilen A.D.'nin, olayın ardından polis merkezine giderek E.E.'den şikâyetçi olduğu öğrenildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.