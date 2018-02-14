(Görüntülü Haber) Mazlumder'den, Bolu F Tipi Cezaevi önünde 28 Şubat protestosu

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, Mazlumder üyesi yaklaşık 100 kişi, Bolu F Tipi Cezaevi'nde yatan 28 Şubat hükümlülerinin serbest bırakılmasını istedi. Mazlumder üyesi yaklaşık 100 kişi, çeşitli illerden otobüslerle Bolu'ya geldi. Dernek üyeleri Bolu F Tipi Cezaevi önünde toplandı. Grup, burada 28 Şubat sürecinde tutuklanıp Bolu F Tipi Cezaevi'nde yatan mahkumlar için eylem yaptı. Dernek üyeleri, ellerinde 'Siyasi yargı kararları iptal edilsin', 'Son 28 Şubat olsun' yazılı dövizleri taşıyıp, "Müslüman tutsaklara özgürlük" şeklinde slogan attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan, "Bundan 20 yıl önce bu ülkede gerçekleşen darbeyle yüzlerce gencimiz Müslüman kimliklerinden dolayı brifingle talimat alan yargıçlar tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak soruşturma, yargılama ve temyiz aşamalarında hukukun ilkeleri yok sayılmıştır. 28 Şubat Türkiyesinin faili meçhullerini, yolsuzluklarını ve emperyalist güçlerin planlarını uygulayan kötü niyetli yöneticiler, ihanetlerini örtmek için Müslüman halkın, gençlerin ensesinde boza pişirerek, bazılarını siyasetten uzaklaştırmış, bazılarını da hayali suçlarla itham ederek zindanlara atmışlardır. Onların yaptığı bu yanlış düzeltilmeli, 28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılmalıdır" dedi. Cezaevinde bulunan Salih Baytap'ın annesi Cevair Baytap (73) ise oğlunun serbest bırakılmasını isteyerek, "17 yaşındaki bir çocuğu nasıl içeri alıyorlar. Ben adalet istiyorum. Sadece kendi oğlum çıksın istemiyorum, herkesin çıkmasını istiyorum. Mevcut hükümetten benim dileğim budur" diye konuştu. Dernek üyeleri basın açıklaması ve yapılan konuşmaların ardından cezaevi önünden ayrıldı.