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(Görüntülü Haber) Mazgal ve engelli rampası hırsızlığı kamerada

İZMİR’de at arabasıyla yollardaki mazgal demirlerini çalanlar ile hurdacılık yapan sepetli motosikletli kişilerin bir işyeri önündeki engelli rampasını gündüz vakti yerinden kaldırarak çalmaları, güvenlik kameralarına yansıdı. Gaziemir’de...

İZMİR’de at arabasıyla yollardaki mazgal demirlerini çalanlar ile hurdacılık yapan sepetli motosikletli kişilerin bir işyeri önündeki engelli rampasını gündüz vakti yerinden kaldırarak çalmaları, güvenlik kameralarına yansıdı. Gaziemir’de bir etüt merkezinin önündeki mazgal demirleri, at arabalı kimliği belirsiz 3 kadın tarafından çalındı. Kadınların mazgallardan birini söküp götürdükleri, diğerini sökmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Konak ilçesindeki Gıda Çarsısı’nda da bir işyerinin önünde duran engelli rampası, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından sepetli motosiklete koyularak, çalındı. Engelli rampasını çalan kişilerin sabah saatleri olmasına rağmen rahat tavırları ise yine işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. İşyeri sahipleri şikayetçi olurken, polis mazgal ve engelli rampasını çalan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. İZSU yetkilileri de hırsızların mazgalları genelde gece saatlerinde çaldıklarını belirterek, bunun önüne geçemediklerini, ancak olumsuz bir durum yaşanmaması için çalınanların yerine yenisinin takıldığını belirtti.

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