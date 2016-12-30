(Görüntülü Haber) Maskeli soyguncular 15 bin lira çaldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir alışveriş merkezindeki mağazaya giren maskeli ve bıçaklı 2 kişi, 15 bin TL'yi alarak kaçtı. Olay, Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi Karayusuf Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Bir müdür ve 5 çalışanın olduğu mağazaya gelen yüzleri maskeli ve sırt çantalı 2 kişi, bıçakla tehdit ettikleri kasiyerden paraları istedi. 2 soyguncu, yanlarında getirdiği poşete kasadaki günlük hasılatı doldurup kasiyerin cep telefonunu da gasp etti. Zanlılar mağaza önündeki motosikletle ara sokaklarda izini kaybettirirken, çalışanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mağazanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, eşkali belirlenen soyguncuları yakalamak için çalışma başlattğı. Çalınan paranın 15 bin TL olduğu belirlendi.