(Görüntülü Haber) Marmaris'te öğrenci servislerine denetim

MARMARİS'te trafik polislerince öğrenci servis minibüslerine yönelik denetim yapıldı. Kontrollerde ortaöğretim öğrencilerini taşıyan 11 sürücüye, güzergah belgesi ve rehber bulunmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, Armutalan ve Siteler Mahallesi'nde öğrenci taşıyan minibüsleri denetledi. Polis, minibüslerin içine girerek çocukların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Koltuklarda emniyet kemeleri olup olmadığına bakan polis, öğrencileri trafik kurallarını uymaları konusunda bilgilendirdi. Kurallara uyan şoför ve çocuklara teşekkür edildi. 45 okul servisinde yapılan denetimde, 10 şoföre, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı (UKOME) tarafından verilen güzergah belgesinin olmadığı ve 1 şoföre ise rehber bulundurmadığı gerekçesiyle 239'ar lira para cezası kesildi. Denetimlerde ceza kesilen şoförlerden ise bu duruma tepki gösterdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne dava açacaklarını söyleyen şoförler, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı'na kooperatifimiz aracılığı ile güzergah belirleme belgesi alınması için para ödedik. Tüm işlemlerimizi yaptırmamıza rağmen güzergah belirleme belgesi elimize ulaşmadı. Ulaşmadığı için polisten ceza yedik ve ehliyetimizden puan düşüldü. Şoförler olarak evraklarımızı zamanında göndermeyen Ulaştırma Dairesi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Görevini yapmayanlar nedeniyle boş yere ceza yedik" iddiasında bulundu. Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği yetkilileri, "Okul giriş ve çıkışlarında 5 gün boyunca denetimlerimiz sıklıkla devam edecek. Ayrıca şoförler ile öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulunuyoruz. Trafik kurallarına ve öğrenci servis mevzuatlarına uymayan şoförlere yönelik denetimler sürecek" dedi.