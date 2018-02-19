(Görüntülü Haber) Marmaris'te DBP ilçe başkanı ve 6 kişiye terör propagandasından gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()-MARMARİS'te, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe başkanının da bulunduğu 7 kişi, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'yı övüp, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulundukları, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda yaptıkları, ayrıca PKK/KCK'yı övdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik olarak şafak vakti 8 eve eş zamanlı baskın düzenledi. DBP Marmaris İlçe Başkanı Y.N. (43) ile C.Ç. (36), Ö.V. (33), B.G. (55), M.S.D. (45), M.Ş. (52) ve A.Ç. (25) gözaltına alındı. Evlerde bulunan cep telefonu, harici bellek, bilgisayar, çeşitli kitap ve evraklara el konuldu. M.Ş.'nin evinde yapılan aramada FETÖ ile ilgili kitaplar ele geçirildi. Polis, R.C. (55) adlı bir şüphelinin de operasyon kapsamında arandığını belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, 'terör örgütü propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelilerin arasında otelde aşçı, inşaatta sıva ustası, kahvehane işletmecisi ve turizm acentesi işletenlerin bulunduğu öğrenildi.