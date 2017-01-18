(Görüntülü Haber) Marketten sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında
ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, girdiği marketten birkaç paket sigara alan Y.Ö. ortadan kayboldu. Polis, işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerden kimliğini belirlediği Y.Ö.'yü yakaladı. Olay, öğle saatlerinde...
18 Ocak 2017 Çarşamba 20:45
ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, girdiği marketten birkaç paket sigara alan Y.Ö. ortadan kayboldu. Polis, işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerden kimliğini belirlediği Y.Ö.'yü yakaladı. Olay, öğle saatlerinde Asfalt Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir markete giren Y.Ö., kasiyer olmayan kasanın üzerindeki dolapta yer alan birkaç paket sigara paketi alıp kaçtı. İhbarla gelen polisler, güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede görüntülerde, markette müşteriler olduğu sırada hırsızlık yapan kişinin Y.Ö. olduğu belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.Ö.'yü evinde gözaltına aldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.