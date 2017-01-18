(Görüntülü Haber) Marketten sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında

ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, girdiği marketten birkaç paket sigara alan Y.Ö. ortadan kayboldu. Polis, işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerden kimliğini belirlediği Y.Ö.'yü yakaladı. Olay, öğle saatlerinde Asfalt Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir markete giren Y.Ö., kasiyer olmayan kasanın üzerindeki dolapta yer alan birkaç paket sigara paketi alıp kaçtı. İhbarla gelen polisler, güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede görüntülerde, markette müşteriler olduğu sırada hırsızlık yapan kişinin Y.Ö. olduğu belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.Ö.'yü evinde gözaltına aldı.