(Görüntülü Haber) Marketten çikolata çalan 2 kişi yakalandı
KONYA'da bir marketin camını kırıp, içeri girerek çikolata çalan 2 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay, saat 02.25 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Kahraman Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi....
11 Şubat 2017 Cumartesi 10:26
KONYA'da bir marketin camını kırıp, içeri girerek çikolata çalan 2 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay, saat 02.25 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Kahraman Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. İsmet Karakara'ya ait marketin camını tekme atarak kıran iki şüpheli içeri girdi. Şüphelileri gören bir kişinin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede gelen polisler, 19 yaşındaki Ali T. ve 17 yaşındaki S.G.'yi market içerisinde suçüstü yakaladı. Gözaltına alınarak Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin işyerine gündüz müşteri gibi gelip keşif yaptıkları ifade edildi. Şüphelilerin burada yapılan üst aramasında 6 adet çikolata bulunduğu belirtildi. Çeşitli suçlardan poliste suç kaydı bulunan şüphelilerden Ali T.'nin arandığı belirtildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.
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