Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

(Görüntülü Haber) Markette gasp şüphelisi yakalandı

BURSA'da bir markete girerek bıçak zoruyla 21 bin 471 lira gasp eden S.B. (33) gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete giren S.B., bir süre reyonları...

BURSA'da bir markete girerek bıçak zoruyla 21 bin 471 lira gasp eden S.B. (33) gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete giren S.B., bir süre reyonları dolaşıp alışveriş yaptı, ardından para kasasının da bulunduğu idare ve depo bölümüne geçti. Burada görevli E.Ç. ve E.G.’yi bıçakla tehdit eden S.B., 21 bin 471 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntüleri izledikten sonra yaptıkları çalışmalarla S.B.'yi bu sabah saatlerinde gözaltına aldı. Şüphelide ele geçirilen 19 bin 426 lira market görevlilerine teslim edildi. Müşteri gibi marketten alışveriş yapan S.B.’nin daha sonra iş yerinin idare ve depo kısmına girmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314