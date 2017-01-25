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(Görüntülü Haber) Marketi soyanlar güvenlik kamerasında

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), () - MERSİN’in Mut İlçesi’nde bir marketin demir penceresini keserek içeri giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, 16 Ocak’ta Palantepe Mahallesi Sanayi Sitesi girişindeki Okan Esen’e ait...

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), () - MERSİN’in Mut İlçesi’nde bir marketin demir penceresini keserek içeri giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, 16 Ocak’ta Palantepe Mahallesi Sanayi Sitesi girişindeki Okan Esen’e ait markette meydana geldi. Marketin demir penceresini kesip içeri giren hırsızlar, kasada bulunan paralar ile raflardaki sigara, içki, çerez, çay, diş macunu gibi ürünleri çuvallara doldurarak kaçtılar. Sabah erken saatlerde market yanında bulunan otel ve işyerinde çalışanlar, marketin demir penceresinin kırık ve açık olduğunu görmeleri üzerine market sahibini Okan Esen’i arayarak haber verdiler. Okan Esen, markette bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 3 kişinin içeride soygunu gerçekleştirirken 1 kişinin de dışarıda gözcülük yaptığını tespit etti. Esen'in şikayeti üzerine jandarma soruşturma başlattı.

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