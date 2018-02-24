(Görüntülü Haber) Market çalışanını bıçaklayan gaspçılar, otomobili çalıştıramayınca yakalandıEK
24 Şubat 2018 Cumartesi 20:49
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