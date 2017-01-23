NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma ballatıldı. Nusaybin ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi'nde iki grup arasında, iddiaya göre kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı. Saat 16.15 sıralarında meydana gelen tartışma Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Mardin Nusaybin'de iki grup arasında silahlı çatışma: 4'ü ağır 5 yaralı
NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma...
23 Ocak 2017 Pazartesi 18:12
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