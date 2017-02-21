(Görüntülü Haber) Mardin'de güğümün içinde tuzaklanmış patlayıcı bulundu
MARDİN'in Dargeçit İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce bir evin bahçesine gömülen güğümün içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulunarak, imha edildi. Mardin'de bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü...
21 Şubat 2017 Salı 18:20
MARDİN'in Dargeçit İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce bir evin bahçesine gömülen güğümün içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulunarak, imha edildi. Mardin'de bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Bürosu ekipleri, Dargeçit İlçesi'nde PKK'ya yönelik operasyon başlattı.Güvenlik güçlerince ilçedeki Saray Mahallesi Fatih Sokak'ta, bir evde yapılan aramada, PKK'lılar tarafından bahçede gizlenmiş 2 güğümün içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcı kontrollü olarak infilak ettirildi.
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