(Görüntülü Haber) Mardin'de facia son anda önlendi; 100 kiloluk bomba imha edildi (2)

MARDİN, () - MARDİN'in Dargeçit İlçesi'nde yola tuzaklanan 100 kiloluk el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda bulunarak, imha edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda dün Sümer Mahallesi yolunda tuzaklanmış kablo düzenekli, yaklaşık ağırlığı 100 kilo olduğu değerlendirilen bir el yapımı patlayıcı bulundu. Bomba uzmanları tarafından patlayıcı imha edilirken, patlama sonrası yolda 6 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu belirtilen açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.