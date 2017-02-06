(Görüntülü Haber) Mardin'de 6'sı voleybol topuna tuzaklanmış 10 bomba düzeneği ele geçti

Nezir GÜNEŞ / MARDİN, () - MARDİN'in Dargeçit İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce 6'sı voleybol toplarına, biri yangın söndürücüye, 3'ü de piknik tüpüne tuzaklanmış 10 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek imha edildi. Güvenlik güçlerinin Dargeçit İlçesi'ndeki bir eve yaptıkları operasyonda, evin bodrum katında 6 voleybol topu, 3 piknik tüpü ve bir yangın söndürücünün içine yerleştirilmiş toplam 10 el yapımı patlayıcı tespit edildi. Tuzaklanan el yapımı patlayıcılar, kontrollü ve güvenli bir şekilde imha edildi. Soruşturma sürüyor.