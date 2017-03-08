Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde minyatür at arabası imalatı yapılan marangoz atölyesinde çıkan yargında maddi hasar gördü. Yalvaç Hububat Pazarı'ndaki Yaşar Küçüker'e ait marangoz atölyesinde dün 23.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Yalvaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri de elektrik akımını kesti. Söndürülen yangın sonrası işyerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(Görüntülü Haber) Marangoz atölyesinde yangın
Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde minyatür at arabası imalatı yapılan marangoz atölyesinde çıkan yargında maddi hasar gördü. Yalvaç Hububat Pazarı'ndaki Yaşar Küçüker'e ait marangoz atölyesinde...
08 Mart 2017 Çarşamba 13:21
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.