(Görüntülü Haber)Marangoz atölyesi yandı

ADANA'da bir marangoz atölyesi, çıkan yangında tamamen yandı. Alevlerin arasında kalan atölye sahibinin 'Chihuahua' (Şivava) cinsi köpeği 'Şiva' itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Yaşar Özel'e ait marangoz atölyesinde başladı. Atölyeden alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeyi ve polisi aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye erleri biri merdivenli 3 yangın aracı ve 2 tanker ile alevlere müdahale etti. Yangını duyar duymaz atölyeye gelen atölye sahibi Yaşar Özel ve eşi Fatoş Özel, itfaiye erlerinin çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Olası patlamaları önlemek için atölyedeki sanayi ve mutfak tüplerini dışarı çıkan itfaiye erleri, yaklaşık yarım saatte yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında atölyede bulunan Özel ailesinin 'Şiva' isimli köpeği ise itfaiye erleri tarafından alevlerden kurtarılıp Fatoş Özel'e teslim edildi. Köpeğine sarılan Özel, gözyaşları içinde çalışmaların tamamlanmasını bekledi. Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine yardım eden Yaşar Özel ise ekmek teknesinin alevlere teslim olmasından dolayı üzgün olduğu görüldü. Alevleri tamamen söndüren itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış sebebini belirlemek için çalışmalara devam ederken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.