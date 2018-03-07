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(Görüntülü Haber) Manisa polisinden fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sonucu İzmir'de düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 7 erkek ile fuhuş yaptıkları iddia edilen 14 kadın yakalandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün fuhuş şebekesine...

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sonucu İzmir'de düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 7 erkek ile fuhuş yaptıkları iddia edilen 14 kadın yakalandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün fuhuş şebekesine yönelik 1 aylık takip sonucunda bu sabah, İzmir'in çeşitli ilçelerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, Ukrayna ve Rusya'dan yabancı kadınları Türkiye'ye getirerek fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 13 erkekten 7'si, fuhuş yaptıkları iddia edilen 16'ı kadından ise 14'ü gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 6 erkek ve 2 yabancı kadının ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınanlar Manisa'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından emniyete götürüldü. Bu sırada gözaltına alınanlardan birinin eşi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, basın mensuplarına küfür etti, beraberinde getirildiği kız çocuğunun yanına verilmesini istedi. Gözaltına alınanlar Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 9 Mart'a kadar emniyette sorgulanacak şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ukrayna ve Rusya'dan yabancı kadınları getiren şüphelilerin, Manisa merkez ve ilçelerde taksi ve kiralık araçlara müşterilere götürdükleri iddia edildi.

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