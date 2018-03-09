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(Görüntülü Haber) Manisa'da 4 gündür kayıp gencin cesedi sulama kanalında bulundu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 4 gündür kayıp olan Muhammed Arık (17), evine 200 metre uzaklıktaki kurumuş DSİ sulama kanalında ölü bulundu. Arık'ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Şehzadeler'in...

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 4 gündür kayıp olan Muhammed Arık (17), evine 200 metre uzaklıktaki kurumuş DSİ sulama kanalında ölü bulundu. Arık'ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi.

Şehzadeler'in Akpınar Mahallesi'nde, TBMM 85'inci Yıl Çok Programlı Lisesi'nin arkasındaki, DSİ'ye ait sulama kanalı yakınından bugün saat 17.00 sıralarında geçen bir kişi, kanalın içinde hareketsiz halde yatan bir erkek olduğunu fark etti. İhbar üzerine olan yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, içinde su bulunmayan kanalın içerisindeki kişinin öldüğünü tespit etti. Ölen kişinin, 5 Mart'tan beri kayıp olan ve olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta oturan Muhammed Arık olduğu belirlendi. Acı haberi duyup olay yerine gelen aile fertleri büyük üzüntü yaşadı, sinir krizi geçirdi. Fenalaşanlara, 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Muhammed Arık'ın cesedi, olay yerine gelen savcının incelenmesini ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Arık'ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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