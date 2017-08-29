(Görüntülü Haber) Manavgat’ta zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Manavgat’tan Antalya’ya giden 31 yaşındaki Adem Çolakoğlu’nun kullandığı 07 NUP 26 plakalı otomobil, saat 11.00 sıralarında Manavgat D-400 karayolu Karacalar kavşağı yakınlarında, sollamak istediği 07 ZG229 plakalı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobile, Hilmi Can’ın kullandığı 07 MRK 56 plakalı otomobil ile Nazmi Sözen’in kullandığı 07 LPS 14 plakalı otomobil çarptı. Çarpışan otomobiller Niyazi Erkul’un kullandığı 45 TD 771 plakalı kamyona çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi ve jandarma geldi. Kazada ağır yaralanan sürücü Adem Çolakoğlu, itfaiyenin çabasıyla sıkıştığı otomobilden güçlükle çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kazada Hilmican Emlak ağır olmak üzere Azerbaycan uyruklu Ziya Safarov, Leyla Safarov ve Ceren Çelebi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kazada ağır yaralanan Adem Çolakoğlu, götürüldüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle D-400 karayolunda uzun kuyruklar oluşurken, trafik bir süre hemen yan tarafta bulunan akaryakıt istasyonundan sağlandı.