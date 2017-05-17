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(Görüntülü Haber) Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Mithat ABAKAN MANAVGAT, () ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, serbest bırakıldı. Manavgat Side Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler önceki gün...

Mithat ABAKAN MANAVGAT, () ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, serbest bırakıldı. Manavgat Side Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler önceki gün öğleden sonra gerçekleştirdikleri devriye sırasında birbirini takip eden iki otomobil ve içindeki şahıslardan şüphelenince durdurmak istedi. İki otomobilin sürücüleri 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonunda otomobiller jandarma tarafından durduruldu. Şüphelilerden R.Ö.'nün üzerinden ruhsatsız tabanca, 10 mermi, folyo kağıda sarılı 3 gram kristal, naylon poşete sarılı 1 gram kokain ele geçirildi. Diğer şüpheliler A.B., Ö.G., M.B., M.Y., H.K. ve Rus uyruklu M.R. ile birlikte hastaneye götürülerek muayene edildi. Şüphelilerin uyuşturucu kullandıklarının tespit edilmesi üzerine haklarında işlem yapılarak savcılığa sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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