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(Görüntülü Haber) Manavgat'ta intihar girişimi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde inşaat çatısında intihara kalkışan ve maddi sıkıntısı olduğunu söyleyen Onur H., polisin verdiği 50 TL'ye ikna olup intihardan vazgeçti. Manavgat'ın Antalya Caddesi üzerinde...

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde inşaat çatısında intihara kalkışan ve maddi sıkıntısı olduğunu söyleyen Onur H., polisin verdiği 50 TL'ye ikna olup intihardan vazgeçti. Manavgat'ın Antalya Caddesi üzerinde inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkan Onur H.'nin ayaklarını aşağı sarkıtarak oturduğunu görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı caddede şişme branda açtı. Maddi sıkıntısı olduğunu ve aç olduğunu söyleyen Onur H., polisin verdiği 50 TL'ye ikna olup intihardan vazgeçirildi. Polis ekibi tarafından aşağı indirilen Onur H., bindirildiği ekip otosunda, ayağındaki terliğin düştüğünü ve bulunmasını istedi. Onur H. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Onur H., geçen mart ayında Antalya merkez Atatürk Caddesi'ndeki 8 katlı bir işhanının çatısında intihar girişiminde bulunurken, polis bir anlık dalgınlığından faydalanıp kollarından tutarak kenara çekerek kurtarmıştı.

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