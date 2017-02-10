Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Maltepe'de yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetten Metin Kaymak (48) adına nüfus cüzdanı çıktı. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) Maltepe’de yol kenarında ceset bulundu
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Maltepe'de yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve polis...
10 Şubat 2017 Cuma 10:54
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