Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde cinnet getiren babanın, 2-4 yaşlarında 2 kız çocuğuna pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü, ardından aynı tüfekle intihar ettiği öğrenildi. Olayı duyan anne evin önünde sinir krizleri geçiriyor. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Maltepe’de baba dehşeti 2 kızını öldürüp intihar etti (3)
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde cinnet getiren babanın, 2-4 yaşlarında 2 kız çocuğuna pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü, ardından aynı tüfekle intihar ettiği öğrenildi. Olayı duyan...
02 Ocak 2018 Salı 21:28
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