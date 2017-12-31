(Görüntülü Haber) Maltepe'de silahlı saldırı: 1 ölü

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul,()MALTEPE Sahil Yolu'ndaki İstasyon Durağı'nda evsiz yaşayan, engelli ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayın nedeni henüz belirlenemezken polis saldırganın peşinde.







Olay sabah saat 05:30 sıralarında Maltepe Sahilyolu'nda bulunan İstasyon Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokaklarda yaşayan ve kimliği belirlenemeyen 55-60 yaşlarında engeli bir kişi, otobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen özel güvenlik ekipleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.







PARKLARDA VE DURAKLARDA YAŞAM MÜCADELESİ



Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, vurulan şahsın engelli olduğu, hayatını park ve otobüs duraklarında sürdürdüğü iddia edildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptığı sırada durak içerisinde piknik tüpü üzerinde ki çaydanlık dikkat çekti. Vurulan şahsın tüm özel eşyalarının da tekerli sandalye üzerinde olduğu görüldü.







KAFASINA SIKILAN KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın kafasına tek kurşun isabet ettiği iddia edilirken yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi. olayın nedeni henüz belirlenemezken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.