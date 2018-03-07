Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () Maltepe'de çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Ferhatpaşa Caddesi'ndeki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, satın almak istediği arsada havyanlarını otlatan kişiyle tartışan adı henüz öğrenileyen kişi silahını çekti. Salgırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan kişi ölürken yanındaki 2 kişi ise yaralandı. Ölenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
(Görüntülü Haber) Maltepe'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü 2 yaralı (2)
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () Maltepe'de çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Ferhatpaşa Caddesi'ndeki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, satın almak istediği arsada havyanlarını otlatan kişiyle...
07 Mart 2018 Çarşamba 15:35
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.