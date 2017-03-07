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(Görüntülü Haber) Maltepe'de çıkan yangında 1 kişi öldü

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,()-MALTEPE Bağdat Caddesi'nde bir dairede çıkan yangında 50 yaşındaki Kadri Ilgaz, hayatını kaybetti. Yangın, Maltepe Bağdat Caddesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen bir...

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,()-MALTEPE Bağdat Caddesi'nde bir dairede çıkan yangında 50 yaşındaki Kadri Ilgaz, hayatını kaybetti. Yangın, Maltepe Bağdat Caddesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ufak çaplı yangın nedeniyle daireden dumanlar çıkmaya başladı. Bunu gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, dairedeki dumanı tahliye etti. O sırada dairenin içerisinde vücudunun bir kısmı yanmış halde olan Kadri Ilgaz'ın baygın halde yattığını gördü. Daha sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri 50 yaşındaki Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ilgaz'ın arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Ceset, savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayı gören bir kişi, dairede yangın çıktığını ve içeride bulunan Kadri Ilgaz'ın boğularak hayatını kaybettiğini belirtti.

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