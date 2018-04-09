(Görüntülü Haber) Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Malkara Keşan Karayolu üzeri ilçe girişi kavşağında meydana geldi. Malkara otogarından çıkıp kavşaktan...
09 Nisan 2018 Pazartesi 17:31
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Malkara Keşan Karayolu üzeri ilçe girişi kavşağında meydana geldi. Malkara otogarından çıkıp kavşaktan ilçe merkezine giden Mehmet Ihlamur (49) yönetimindeki 22 UL 017 plakalı otomobil, Keşan'a giden Hüseyin Geçkinci (45) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Ihlamur'un kullandığı otomobilde bulunan babası Osman Ihlamur yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Osman Ihlamur (69), ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.