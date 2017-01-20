Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA'da trambüs yolu yakınına bırakılan valiz, tedirginlik yarattı. Bomba uzmanlarının kontrollü olarak patlattığı valizden giysi çıktı. Merkez Battalgazi İlçesi Halfettin Mahallesi'nde trabüs yolu kenarındaki taş bariyerlerin kenarına bırakılan valizi fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatıp bölgede önlem aldıktan sonra bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen bomba uzmanının fünye ile kontrollü olarak patlattığı valizden, giysi çıktı.
(Görüntülü Haber) Malatya’da şüpheli valizden giysi çıktı
Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA'da trambüs yolu yakınına bırakılan valiz, tedirginlik yarattı. Bomba uzmanlarının kontrollü olarak patlattığı valizden giysi çıktı. Merkez Battalgazi İlçesi Halfettin Mahallesi'nde trabüs...
20 Ocak 2017 Cuma 21:26
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