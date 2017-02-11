(Görüntülü Haber) Malatya’da KESK’in ihraçlara karşı düzenlediği eylemde 31 kişi gözaltına alındı

MALATYA'da kamu kurumlarındaki ihraç ve görevden almalara karşı düzenlenen gösteri sırasında KESK üyesi, siyasi parti ve dernek yöneticisi 31 kişi gözaltına alındı. KESK üyeleri, Malatya’da ikinci kez bir araya gelerek ‘İşimi, ekmeğimi geri istiyorum’, ‘Açığa almalar ve ihraçlar son bulsun’ talepleriyle Emeksiz üst kavşağında basın açıklaması ve oturma eylemi yapmak istedi. Eğitim Sen Şube Başkanı Tarık Kaya açıklama yaptığı sırada, güvenlik güçleri grubun dağılmasını istedi. Grup dağılmayınca aralarında EMEP Malatya İl Başkanı Kemal Gültekin ve il yöneticileri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başakanı Mehmet Topal, ÖDP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ali Osman izci'nin de aralarında bulunduğu 31 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Malatya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.