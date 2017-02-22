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(Görüntülü Haber) Malatya’da kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Gölbaşı karayolu Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Müslüm...

Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Gölbaşı karayolu Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Müslüm Ü. yönetimindeki 44 NB 407 plakalı işçi servisi ile 34 yaşındaki Ahmet Temel yönetimindeki 44 AT 370 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralanırken, olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılardan 4'ü Malatya Devlet Hastanesi'ne, 3'ü ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Malatya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Temel ile babası 62 yaşındaki Ali Seydi Temel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye koşan baba oğulun yakınları, gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi.

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