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(Görüntülü Haber) Malatya'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesinde, PKK'lı teröristlerin askeri üs bölgesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan sözleşmeli er Miraç Gürhan'ın (23) acı haberi, Malatya'daki ailesine ulaştı. Sözleşmeli er Miraç Gürhan'ın...

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesinde, PKK'lı teröristlerin askeri üs bölgesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan sözleşmeli er Miraç Gürhan'ın (23) acı haberi, Malatya'daki ailesine ulaştı. Sözleşmeli er Miraç Gürhan'ın şehit olduğu haberi, boşandıkları için ayrı evlerde oturan Zafer Mahallesi'ndeki annesi Serpil Canbay ile Hidayet Mahallesi'nde oturan babası Yasin Gürhan'a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin anne ve babasının evlerine Türk bayrakları asıldı. Sözleşmeli er olarak 2 yıldır görev yapan, bir kız kadeşi bulunan ve bekar olan şehit Miraç Gürhan'ın, "Para için yapılacak meslek değilsin. Anlatmayacağız, anlamazlar" paylaşımıyla sosyal medyada askerlik sevgisini ifade ettiği görüldü. Şehit sözleşmeli er Miraç Gürhan'ın cenazesinin, yarın Malatya'da düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

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