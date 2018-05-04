(Görüntülü Haber) Malatya'daki darbe girişimi davasında karar duruşması başladı

MALATYA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın karar duruşması görülmeye başlandı. Sanıklar, duruşmanın yapıldığı salona geniş güvenlik önlemleri altında alındı. FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti ile 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un bulunduğu 6'sı general 24'ü tutuklu 76 sanıklı davanın karar duruşması bu sabah başladı. Yakınca Spor Salonu'nda, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi. Sanıklar, salonun yan tarafına yanaşan cezaevi araçlarından indirilerek içeri alındı. Orgeneral Adem Huduti ve 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angün ile bazı üst rütbeli subaylar duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Mahkeme heyeti sanıkların son cümlelerini dinlemeye başladı. SAVCININ MÜTALAASINDA, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı mütalaasında, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2'nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ve 7'nci Ana Jet Üssü'nün Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da bulunduğu 65 sanık için 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını, tahliye edilen dönemin 2'nci Ordu Komutanlığı Harekât Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'tan cezalandırılmasını talep etmişti.