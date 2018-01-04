Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

(Görüntülü Haber) Malatya'daki darbe girişimi davasında ara karar

MALATYA'daki darbe girişimi davasında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ara kararını açıkladı. Ara kararda Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, tutuklu 27 sanıktan, 3'üne tahliye kararı verdi. Heyet kalan tutuklu 24 sanığın tutukluluk hallerinin...

MALATYA'daki darbe girişimi davasında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ara kararını açıkladı. Ara kararda Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, tutuklu 27 sanıktan, 3'üne tahliye kararı verdi. Heyet kalan tutuklu 24 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Şubat 2018'ye erteledi.

Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sabah saatlerinde Yakınca Spor Salonu'nda görülmeye başlanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 8'inci duruşması görüldü. Malatya E Tipi Cezaevi'nde bulunan 12 tutuklu sanık geniş güvenlik önlemleri altında sabah 09.00 sıralarında duruşmanın görüleceği Yakınca Spor Salonu'na getirilirken, davanın '1' numaralı sanığı olan dönemin 2'nci Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Darbe duruşmasında verilen ara kararda, 27 tutuklu sanıktan dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'nin Emir Astsubayı Fatih Gürcan, Hareket Yar Başkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ve 7'nci ana jet üssünde görevli Atak Helikopteri Pilot Teğmen Mustafa Sinan Soybaşı'nın tahliyesine karar verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile eski 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanık bulunuyor.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,