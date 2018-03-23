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(Görüntülü Haber) Malatya'da uyuşturucuya 10 tutuklama

MALATYA ve İstanbul'da polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 21...

MALATYA ve İstanbul'da polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 21 Mart'ta 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Malatya ve İstanbul'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 497 uyuşturucu hap ve 18 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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